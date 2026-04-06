Vuelca pipa y cae a barranco en Ciudad Valles; chofer sobrevive

CIUDAD VALLES.- Una pipa que transportaba melaza se salió de la carretera estatal Valles–El Naranjo y terminó en un barranco, a la altura del kilómetro 15, cerca del Mirador de Micos; el conductor logró sobrevivir al accidente.

El percance ocurrió durante la madrugada de este lunes, cuando la unidad de color amarillo, con razón social TCF, se desplazaba con dirección de Ciudad Valles hacia el municipio de El Naranjo.

De acuerdo con los primeros reportes, por causas aún no determinadas, el operador perdió el control del volante, lo que provocó que la pesada unidad abandonara la superficie de rodamiento hacia su lado derecho.

Tras salir del camino, la pipa descendió varios metros y dio al menos una voltereta, hasta impactarse contra un árbol, lo que evitó que continuara cayendo por el barranco.

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Elementos de la Guardia Civil Estatal, división carreteras, acudieron al sitio para tomar conocimiento del hecho. Sin embargo, al descender hasta el lugar donde quedó la unidad, no localizaron al conductor.

Se presume que el operador resultó con lesiones leves y decidió retirarse por sus propios medios antes del arribo de las autoridades.