Video | Buscan a menor sustraído por su madre

Desde el pasado 30 de julio, Mario Arturo Reséndiz Vélez, de 3 años y 11 meses de edad, se encuentra en calidad de no localizado, pues fue sustraído por su madre Brenda Esmeralda Vélez Bernal, denunció el padre del infante Arturo Alejandro Domínguez Reséndiz.

Narró que su hijo y su expareja fueron vistos por última vez en el Quintas de la Hacienda, en el municipio de Soledad, y la ficha de búsqueda ya fue emitida por la Fiscalía General del Estado (FGE).

En entrevista, refirió que está muy preocupado por Mario Arturo debido a que padece una enfermedad congénita en el tubo gástrico, pues en lugar de presentar un cuadro diarreico desarrolla pancreatitis.

Describió que, derivado de una demanda presentada por su expareja, un juzgado de lo familiar concedió que ella asumiera la custodia como parte de un procedimiento de restricción hacia él.

"Me preocupa mucho su estado de salud y la verdad también quiero saber de su mamá. O sea, desaparecieron totalmente de aquí de San Luis Potosí (...) este problema entre adultos, no es con el menor", comentó.

Confió que no están en una situación de riesgo, pues de lo contrario ya se hubiera comunicado algún delincuente que pretenda extorsionarlo, sin embargo, teme que se lo pueda llevar a Estados Unidos.

"Ya teníamos meses separados. Ella de un momento a otro tomo esa decisión; la verdad yo no sé qué la haya motivado a esa situación. No éramos una gran pareja, pero tampoco teníamos diferencias muy grandes, la verdad es que no. Nunca ejercí violencia sobre ella", señaló.