Buscan a persona que habría caído a cuerpo de agua en La Virgen

Esta mañana, elementos de Protección Civil Estatal y del Cuerpo de Bomberos, desplegaron labores de búsqueda y rescate acuático de manera interinstitucional en un cuerpo de agua formado en un banco de material en desuso cercano a la colonia La Virgen.

Se tiene conocimiento que, al emitirse un llamado de auxilio, se encontraron las pertenencias de una persona a la orilla del agua, por lo que se presume que hay un cuerpo en el lugar.

En dichas labores participan: Protección Civil Estatal, H. Cuerpo de Bomberos y Protección Civil Municipal de Soledad. Al momento, continúan las labores de búsqueda.

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