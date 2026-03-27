Buscan a persona que habría caído a cuerpo de agua en La Virgen
Se encontraron las pertenencias a la orilla de una laguna
Esta mañana, elementos de Protección Civil Estatal y del Cuerpo de Bomberos, desplegaron labores de búsqueda y rescate acuático de manera interinstitucional en un cuerpo de agua formado en un banco de material en desuso cercano a la colonia La Virgen.
Se tiene conocimiento que, al emitirse un llamado de auxilio, se encontraron las pertenencias de una persona a la orilla del agua, por lo que se presume que hay un cuerpo en el lugar.
En dichas labores participan: Protección Civil Estatal, H. Cuerpo de Bomberos y Protección Civil Municipal de Soledad. Al momento, continúan las labores de búsqueda.
Llegó la réplica de la Virgen de Guadalupe
MATEHUALA.- Con motivo de los 500 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac, llegó a Matehuala una réplica de la imagen de la Guadalupana la cual estará recorriendo todas las par...
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