logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Museo Palacio de Bellas Artes inaugura exposición de arte chicano en CDMX

Fotogalería

Museo Palacio de Bellas Artes inaugura exposición de arte chicano en CDMX

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Llegó la réplica de la Virgen de Guadalupe

Por Redacción

Marzo 26, 2026 03:00 a.m.
A
Llegó la réplica de la Virgen de Guadalupe

MATEHUALA.- Con motivo de los 500 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac, llegó a Matehuala una réplica de la imagen de la Guadalupana la cual estará recorriendo todas las parroquias del Altiplano potosino.

La reliquia es una réplica de la imagen original que se encuentra en la Basílica de la Ciudad de México, llegó en peregrinación a la ciudad, recorrieron las principales calles hasta llegar a la Catedral donde monseñor Margarito Salazar Cárdenas acompañado de todos los sacerdotes del Altiplano ofrecieron una misa.

 Fueron cientos de fieles católicos los que se acercaron a ver la réplica de la Virgen Morena y acudieron a esta importante celebración eucarística en la que se habló de que se están conmemorando los 500 años de las apariciones de la Virgen Morena en México, es por eso que esta reliquia está recorriendo todo México, peregrinando para que acudan a acercarse y a pedirle que los proteja. 

La reliquia estará peregrinando hasta el 12 de diciembre del 2031, recorriendo todo el país, estará unos días en el Altiplano, por lo que invita a los fieles estar atentos para la llegada de la réplica de la Virgen en sus parroquias, después de acudir a la Catedral de Matehuala salió en peregrinación a otra parroquia. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Despiden a policía vallense caído en cumplimiento de su deber
Despiden a policía vallense caído en cumplimiento de su deber

Despiden a policía vallense caído en cumplimiento de su deber

SLP

Huasteca Hoy

La misa y honores fúnebres se realizaron con la presencia de familiares y colegas

Motociclista muere tras accidente en Valles
Motociclista muere tras accidente en Valles

Motociclista muere tras accidente en Valles

SLP

Redacción

Víctima fue identificada como vecino de la colonia La Pimienta

Prevén un 90% de ocupación hotelera
Prevén un 90% de ocupación hotelera

Prevén un 90% de ocupación hotelera

SLP

Miguel Barragán

Más de 1,750 habitaciones estarían ocupadas en Semana Santa

Refuerzan seguridad en municipio de Rioverde
Refuerzan seguridad en municipio de Rioverde

Refuerzan seguridad en municipio de Rioverde

SLP

Carmen Hernández