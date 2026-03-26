Llegó la réplica de la Virgen de Guadalupe

MATEHUALA.- Con motivo de los 500 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac, llegó a Matehuala una réplica de la imagen de la Guadalupana la cual estará recorriendo todas las parroquias del Altiplano potosino.

La reliquia es una réplica de la imagen original que se encuentra en la Basílica de la Ciudad de México, llegó en peregrinación a la ciudad, recorrieron las principales calles hasta llegar a la Catedral donde monseñor Margarito Salazar Cárdenas acompañado de todos los sacerdotes del Altiplano ofrecieron una misa.

Fueron cientos de fieles católicos los que se acercaron a ver la réplica de la Virgen Morena y acudieron a esta importante celebración eucarística en la que se habló de que se están conmemorando los 500 años de las apariciones de la Virgen Morena en México, es por eso que esta reliquia está recorriendo todo México, peregrinando para que acudan a acercarse y a pedirle que los proteja.

La reliquia estará peregrinando hasta el 12 de diciembre del 2031, recorriendo todo el país, estará unos días en el Altiplano, por lo que invita a los fieles estar atentos para la llegada de la réplica de la Virgen en sus parroquias, después de acudir a la Catedral de Matehuala salió en peregrinación a otra parroquia.

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