logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICES DE CELEBRAR!

Fotogalería

¡FELICES DE CELEBRAR!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Buscan a un hombre desaparecido en Ébano

Por Redacción

Marzo 14, 2026 03:00 a.m.
A
Buscan a un hombre desaparecido en Ébano

ÉBANO. -Desde hace tres días, buscan a un hombre que habría desaparecido en la zona de la Marland; piden el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) mantiene un operativo en el municipio de Ébano para localizar a Juan Manuel Flores Baltazar, quien se encuentra en calidad de no localizado desde el pasado 10 de marzo.

De acuerdo con la información proporcionada por la dependencia, la última vez que se tuvo conocimiento de su paradero fue en la localidad de Ajinche Marland. No obstante, algunas personas han señalado que presuntamente lo vieron caminando por calles de la colonia Obrera.

Ante esta situación, personal de la CEBP, con apoyo de familiares y voluntarios, ha realizado recorridos de búsqueda en ambos sectores, con la finalidad de obtener pistas que permitan dar con su paradero.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Hasta el momento las labores no han arrojado resultados positivos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Arde azotea de Parisina en Plaza El Paseo
Arde azotea de Parisina en Plaza El Paseo

Arde azotea de Parisina en Plaza El Paseo

SLP

Redacción

Fuego activó a cuerpos de emergencia

Incendio en tarimera de la colonia Salk II moviliza a bomberos
Incendio en tarimera de la colonia Salk II moviliza a bomberos

Incendio en tarimera de la colonia Salk II moviliza a bomberos

SLP

Redacción

Bomberos controlaron el fuego; sólo hubo daños materiales.

Más de 600 elementos vigilarán juego San Luis-Pachuca
Más de 600 elementos vigilarán juego San Luis-Pachuca

Más de 600 elementos vigilarán juego San Luis-Pachuca

SLP

Redacción

Más de 600 elementos vigilarán el partido.

Refuerzan vigilancia en carreteras de SLP
Refuerzan vigilancia en carreteras de SLP

Refuerzan vigilancia en carreteras de SLP

SLP

Redacción

Refuerzan seguridad ante vacaciones.