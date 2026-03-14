Buscan a un hombre desaparecido en Ébano

ÉBANO. -Desde hace tres días, buscan a un hombre que habría desaparecido en la zona de la Marland; piden el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) mantiene un operativo en el municipio de Ébano para localizar a Juan Manuel Flores Baltazar, quien se encuentra en calidad de no localizado desde el pasado 10 de marzo.

De acuerdo con la información proporcionada por la dependencia, la última vez que se tuvo conocimiento de su paradero fue en la localidad de Ajinche Marland. No obstante, algunas personas han señalado que presuntamente lo vieron caminando por calles de la colonia Obrera.

Ante esta situación, personal de la CEBP, con apoyo de familiares y voluntarios, ha realizado recorridos de búsqueda en ambos sectores, con la finalidad de obtener pistas que permitan dar con su paradero.

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Hasta el momento las labores no han arrojado resultados positivos.