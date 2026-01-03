Cae en Tamps. imputado por abuso sexual

La Policía de Investigación (PDI), mediante convenio de colaboración, cumplimentó una orden de aprehensión contra Rodrigo "N" en el estado de Tamaulipas por el probable delito de abuso sexual calificado, según informó la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP).

Los hechos se registraron en un domicilio de la localidad de Paso Real, en el municipio de Rioverde, donde el ahora imputado, durante una fiesta, presuntamente abusó sexualmente de una persona menor de edad, situación que fue denunciada ante la FGESLP.

Posteriormente, agentes Fiscales iniciaron las investigaciones, las cuales fueron presentadas ante un Juez de control para solicitar el mandamiento judicial contra el imputado. Una vez aceptada la solicitud, la PDI comenzó la búsqueda del sujeto.

En colaboración con elementos de investigación de Tamaulipas, se obtuvo la detención de Rodrigo "N" en la ciudad de Nuevo Laredo, donde los elementos potosinos le informaron sobre el mandato judicial en su contra y se hizo lectura a sus derechos.

El imputado fue trasladado a la entidad potosina, donde se le realizó una valoración médica antes de ser trasladado a un Centro Estatal de Reinserción Social, quedando a disposición de la autoridad judicial.