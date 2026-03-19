Cae hombre señalado por acoso sexual

En una oportuna respuesta a un llamado ciudadano registrado en el barrio de Tlaxcala, oficiales de Guardia Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizaron la detención de un hombre señalado por la probable comisión del delito de acoso sexual.

De acuerdo al reporte, fue en las avenidas Eje Vial y Aquiles Serdán donde se atendió el reporte de la víctima, una joven de 19 años, quien indicó haber sido acosada por un sujeto que transitaba a bordo de una bicicleta, quien la siguió por varias calles.

Ante el temor a su integridad, la mujer solicitó el apoyo de vecinos, quienes a su vez pidieron la presencia policial, logrando asi la detención del implicado de nombre Alejandro „N" de 60 años.

Enseguida,.se procedió con el aseguramiento y traslado del sujeto al Centro de Internamiento Municipal, donde se realizó la certificación médica correspondiente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Finalmente, el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal.