Cae hombre señalado por acoso sexual
Acosaba a la víctima cuando transitaba a bordo de una bicicleta, la siguió por varias calles
En una oportuna respuesta a un llamado ciudadano registrado en el barrio de Tlaxcala, oficiales de Guardia Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizaron la detención de un hombre señalado por la probable comisión del delito de acoso sexual.
De acuerdo al reporte, fue en las avenidas Eje Vial y Aquiles Serdán donde se atendió el reporte de la víctima, una joven de 19 años, quien indicó haber sido acosada por un sujeto que transitaba a bordo de una bicicleta, quien la siguió por varias calles.
Ante el temor a su integridad, la mujer solicitó el apoyo de vecinos, quienes a su vez pidieron la presencia policial, logrando asi la detención del implicado de nombre Alejandro „N" de 60 años.
Enseguida,.se procedió con el aseguramiento y traslado del sujeto al Centro de Internamiento Municipal, donde se realizó la certificación médica correspondiente.
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Finalmente, el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal.
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