Cae objetivo prioritario en el Altiplano
Se aseguraron enervantes, ponchallantas, teléfonos y un vehículo
En el municipio de Guadalcázar, la Guardia Civil Estatal detuvo a cinco personas, entre ellas un presunto objetivo criminal prioritario identificado como generador de incidencia delictiva en la zona de El Huizache-Matehuala. Esto tras operativos permanentes de seguridad y vigilancia desplegados por la corporación.
Como resultado de las labores operativas y de inteligencia, la fuerza de seguridad logró dar con la detención de Henry "N", de 29 años; Edwyn "N", de 23; Carlos "N", de 24; Jesús "N", de 20; y de Hiromi "N" de 21, todos originarios de Matehuala.
Durante la intervención, los presuntos manifestaron pertenecer a un grupo criminal y se les aseguraron 70 bolsas con marihuana, 10 artefactos conocidos como "ponchallantas", dos teléfonos celulares y un vehículo.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado mantiene labores operativas y de inteligencia en las cuatro regiones para inhibir conductas delictivas y preservar la seguridad y tranquilidad de la entidad.
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