logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Científicos analizan proteínas de Homo erectus en China

Fotogalería

Científicos analizan proteínas de Homo erectus en China

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Cae objetivo prioritario en el Altiplano

Se aseguraron enervantes, ponchallantas, teléfonos y un vehículo

Por Redacción

Mayo 14, 2026 03:00 a.m.
A
Cae objetivo prioritario en el Altiplano

En el municipio de Guadalcázar, la Guardia Civil Estatal detuvo a cinco personas, entre ellas un presunto objetivo criminal prioritario identificado como generador de incidencia delictiva en la zona de El Huizache-Matehuala. Esto tras operativos permanentes de seguridad y vigilancia desplegados por la corporación.

Como resultado de las labores operativas y de inteligencia, la fuerza de seguridad logró dar con la detención de Henry "N", de 29 años; Edwyn "N", de 23; Carlos "N", de 24; Jesús "N", de 20; y de Hiromi "N" de 21, todos originarios de Matehuala.

Durante la intervención, los presuntos manifestaron pertenecer a un grupo criminal y se les aseguraron 70 bolsas con marihuana, 10 artefactos conocidos como "ponchallantas", dos teléfonos celulares y un vehículo.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado mantiene labores operativas y de inteligencia en las cuatro regiones para inhibir conductas delictivas y preservar la seguridad y tranquilidad de la entidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cae presunto violador de una menor de 10 años
Cae presunto violador de una menor de 10 años

Cae presunto violador de una menor de 10 años

SLP

Redacción

Luis Armando N, fue detenido por la Policía de Investigación

Se incendia camioneta en la Calzada de Guadalupe
Se incendia camioneta en la Calzada de Guadalupe

Se incendia camioneta en la Calzada de Guadalupe

SLP

Redacción

Policías viales auxiliaron al conductor y cerraron momentáneamente la circulación para sofocar el fuego

Conductor choca contra poste en avenida Bellavista
Conductor choca contra poste en avenida Bellavista

Conductor choca contra poste en avenida Bellavista

SLP

Pulso Online

El automovilista resultó con golpes leves tras impactar su unidad contra un poste de alumbrado público en la colonia Las Hadas

Detienen a dos hombres por robos en hoteles de SLP
Detienen a dos hombres por robos en hoteles de SLP

Detienen a dos hombres por robos en hoteles de SLP

SLP

Pulso Online

Los hechos ocurrieron en la carretera 57 y en la zona centro; las víctimas recuperaron sus pertenencias