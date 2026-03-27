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Seguridad

Cae objetivo prioritario en Villa de Guadalupe

Le aseguran droga y 20 ponchallantas

Por Redacción

Marzo 27, 2026 02:32 p.m.
A
Cae objetivo prioritario en Villa de Guadalupe

La Guardia Civil Estatal detuvo a Francisco Isaí "N", de 24 años, en el municipio de Villa de Guadalupe, por su probable responsabilidad en delitos contra la salud y portación de objetos prohibidos.

De acuerdo con la corporación, el detenido es considerado un objetivo prioritario en la zona, tras labores de inteligencia y operativos de prevención.

Durante la intervención, se le aseguraron 32 dosis de marihuana20 artefactos conocidos como "ponchallantas" y un teléfono celular.

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