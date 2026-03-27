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Logran sofocar incendio en La Campiña

Se exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones y reportar de inmediato cualquier situación de riesgo.

Por Redacción

Marzo 27, 2026 01:46 p.m.
A
Logran sofocar incendio en La Campiña

La Dirección de Protección Civil de Villa de Pozos informó que se atendió de manera oportuna un incendio registrado en el fraccionamiento Nicte, en La Campiña.

Al arribar al lugar, el personal realizó las maniobras necesarias para controlar y sofocar el fuego, evitando su propagación y salvaguardando la integridad de las y los habitantes de la zona.

El incidente fue controlado sin que se reportaran personas afectadas.

Se exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones y reportar de inmediato cualquier situación de riesgo.

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