Seguridad

Cae pareja de "narcos", era objetivo prioritario

Por Redacción

Febrero 21, 2026 03:00 a.m.
A
Cae pareja de "narcos", era objetivo prioritario

Una pareja de presuntos "narcos" que operaba al norte de la capital, fue detenida por elementos de la Guardia Civil Estatal en el marco de los operativos permanentes de seguridad y vigilancia implementados para inhibir hechos constitutivos de delito y combatir el narcomenudeo. 

Además, las autoridades los consideran como un objetivo prioritario generador de incidencia delictiva.

Los hechos ocurrieron cuando los oficiales realizaban recorridos preventivos en la colonia Juan Pablo Segunda Sección en donde detectaron a un hombre y una mujer que, al notar la presencia policial, adoptaron una actitud evasiva. 

Ante ello, se les dio alcance para una inspección preventiva, localizándoles entre sus pertenencias un total de once dosis de la droga sintética conocida como "cristal" que presuntamente andaban comercializando en la zona.

Los detenidos fueron identificados como José Ángel "N" de 30 años y Berenice Desiré "N", de 27 años, quienes presuntamente operaban como narcomenudistas independientes en el sector.

Al consultar sus generales en el sistema de información, se estableció que ambos cuentan con antecedentes por los delitos de posesión de droga, robo a casa habitación y portación de arma prohibida, por lo que son considerados objetivos prioritarios generadores de incidencia delictiva.

Tras su aseguramiento, tanto las personas detenidas como la droga confiscada fueron puestas a disposición de la autoridad competente, quien determinará su situación legal conforme a derecho.

La Guardia Civil Estatal reiteró que estos operativos continuarán de manera permanente en las cuatro regiones del estado, con el objetivo de fortalecer la seguridad y garantizar la tranquilidad de las y los potosinos. 

