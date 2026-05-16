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Cae sujeto por tentativa de homicidio

Por Redacción

Mayo 16, 2026 03:00 a.m.
A
Cae sujeto por tentativa de homicidio

Jonathan "N", de 31 años de edad, fue detenido por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa en un hecho suscitado en Villa de Pozos.

Según información de la Fiscalía General del Estado (FGE), el suceso que se imputa transcurrió el 13 de diciembre de 2025, en un domicilio ubicado en el fraccionamiento Puerta Natura, donde el señalado presuntamente cohabitaba con la víctima de identidad reservada.

De acuerdo con las investigaciones, ambos comenzaron una discusión que derivó en un forcejeo; posteriormente, Jonathan "N" habría tomado un cuchillo con el que lesionó a la víctima en el cuello en tres ocasiones.

La carpeta de investigación establece que, después de lo sucedido, el probable responsable observó que la persona afectada se encontraba lesionado en el suelo y presuntamente le indicó que manifestara haber sido atacada por supuestos asaltantes a bordo de una motocicleta.

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Agentes Fiscales integraron la carpeta de investigación correspondiente y con los datos de prueba obtenidos, la FGE desarrolló las indagatorias con las que un Juez de control libró el mandamiento judicial respectivo.

Posteriormente, elementos de la Policía de Investigación (PDI) cumplimentaron la orden de aprehensión en contra del imputado en el municipio de Rioverde, quedando a disposición de la autoridad judicial que definirá su situación jurídica.

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