Cae sujeto que habría intentado abusar de una joven

EL NARANJO.- Policías municipales de El Naranjo detuvieron a un hombre que habría intentado ultrajar a una joven en la colonia Agrícola El Meco.

La detención se realizó luego de una denuncia ciudadana, donde se indicó de un hombre sospechoso que merodeaba el sector antes mencionado.

Los oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal se movilizaron de inmediato, y detuvieron a Jorge "N", de 30 años de edad, conocido como "El Gordo".

Este sujeto presuntamente pretendía agredir de manera sexual a una joven de 19 años, y al momento de su detención, llevaba consigo una mochila en la que se encontraron diversas prendas íntimas y artículos femeninos.

La víctima recibió atención inmediata y fue canalizada a las instancias correspondientes para su protección y seguimiento legal.

El detenido quedó a disposición del agente del Ministerio Público, quien será el encargado de definir su situación jurídica.

De manera extraoficial, se dio a conocer que esta persona ya contaría con antecedentes por conductas similares en el vecino estado de Tamaulipas.