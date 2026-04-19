Cae supuesto "narco" en la zona oriente

Un presunto vendedor de droga fue capturado por elementos de la Guardia Civil Estatal en la zona oriente de la capital, le aseguraron decenas de dosis tanto de cristal como de marihuana, siendo remitido a las autoridades para que se le defina su situación legal.

El individuo fue identificado como Víctor de 26 años de edad, el cual fue detectado por los elementos policiales cuando realizaba un recorrido de seguridad en el oriente de la capital.

En una revisión le encontraron al menos 90 dosis de cristal y unas siete bolsitas de marihuana que al parecer andaba vendiendo en la zona.

Ante esto, el sujeto fue detenido y se le leyeron los derechos que lo amparan para luego ponerlo a disposición de las autoridades en donde ahora enfrenta el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo para que se le dé seguimiento a las investigaciones.

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Este resultado forma parte de las acciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado.