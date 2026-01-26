logo pulso
Seguridad

Cae trailero implicado en choque donde falleció una bebé

José Luis 'N' fue arrestado por su presunta responsabilidad en el trágico accidente

Por Huasteca Hoy

Enero 26, 2026 04:23 p.m.
A
Cae trailero implicado en choque donde falleció una bebé

COXCATLÁN.- Policías investigadores detuvieron al chofer del tráiler que hace unos días habría ocasionado un accidente vehicular, donde falleció una bebé.

José Luis "N" fue detenido en cumplimiento a una orden de aprehensión por los probables delitos de homicidio culposo, lesiones y daño en las cosas.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, el hoy imputado conducía un tráiler tipo cisterna y presuntamente le cortó la circulación a un vehículo Volkswagen Jetta blanco, en el que se trasladaban las víctimas.

Agentes del Ministerio Público investigaron y procedieron conforme a derecho en contra del probable responsable; posteriormente, se comenzó la búsqueda de esta persona, tras librarse el respectivo mandamiento judicial.

Foto: FGE

Finalmente se le detuvo en la zona centro de la delegación de Huichihuayán, del municipio de Huehuetlán, y posteriormente fue puesto a disposición de un Juez de Control, quien definirá su situación jurídica.

Mientras tanto fue ingresado al Centro Penitenciario Estatal de Ciudad Valles.

