Cae trailero implicado en choque donde falleció una bebé

COXCATLÁN.- Policías investigadores detuvieron al chofer del tráiler que hace unos días habría ocasionado un accidente vehicular, donde falleció una bebé.

José Luis "N" fue detenido en cumplimiento a una orden de aprehensión por los probables delitos de homicidio culposo, lesiones y daño en las cosas.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, el hoy imputado conducía un tráiler tipo cisterna y presuntamente le cortó la circulación a un vehículo Volkswagen Jetta blanco, en el que se trasladaban las víctimas.

Agentes del Ministerio Público investigaron y procedieron conforme a derecho en contra del probable responsable; posteriormente, se comenzó la búsqueda de esta persona, tras librarse el respectivo mandamiento judicial.

Foto: FGE

Finalmente se le detuvo en la zona centro de la delegación de Huichihuayán, del municipio de Huehuetlán, y posteriormente fue puesto a disposición de un Juez de Control, quien definirá su situación jurídica.

Mientras tanto fue ingresado al Centro Penitenciario Estatal de Ciudad Valles.