Fallece bebé en desigual choque en la Huasteca

COXCATLÁN.- Un vehículo en el que viajaba una familia completa chocó contra una pipa, en la carretera federal Valles-Tamazunchale; un bebé de siete meses perdió la vida y sus padres resultaron lesionados de gravedad.

Lo anterior ocurrió la noche de este miércoles. El chofer de un tráiler con remolque tipo cisterna, de los que transportan extracto de cítricos, realizó una maniobra indebida en el tramo Huichihuayán-La Y Griega Vieja, a la altura de la localidad Tazaquil.

En ese momento se aproximaba un vehículo blanco, cuyo conductor no alcanzó a frenar y chocó contra el tráiler, que estaba atravesado sobre la vía de circulación.

A bordo del sedán viajaba un matrimonio y su bebé, residentes de la localidad Chimalaco, perteneciente al municipio de Axtla.

Debido al fuerte impacto, el infante falleció de manera instantánea, mientras que sus padres quedaron prensados, con fracturas en varias partes del cuerpo.

El trailero resultó ileso y descendió de la unidad para escapar a pie. Hasta el momento no ha sido identificado.

Decenas de voluntarios se unieron para rescatar a la pareja, la cual fue llevada de inmediato a un hospital.

Los vehículos quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad que realizará las investigaciones para dar con el causante del accidente.