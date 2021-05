Caen 6 presuntos robacarros

Por el probable delito de robo equiparado de automóviles, elementos de la Policía Estatal detuvieron a seis personas, los hechos ocurrieron en la comunidad de San Juan de Guadalupe, todos quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado, para el deslinde de responsabilidades.

La corporación policiaca informó lo anterior e indicó que los hechos ocurrieron por la mañana, durante los recorridos de seguridad, realizados en Privada Peñascal y Agua Azul, en el lugar fueron detenidos Iván L., de 34 años de edad, Francisco E., de 27 años de edad, César C., de 21 años de edad, Frank C., de 39 años de edad, Jorge C., de 39 años de edad y José R., de 25 años de edad, después de asegurarles las siguientes unidades:

Un vehículo Nissan, tipo Estacas, modelo 2001, color blanco; un automotor marca Chevrolet, tipo Monza, color plata, modelo 2005 y un automóvil VW, tipo Golf, modelo 1995, color rojo, todos con placas del estado de San Luis Potosí. Tras consultar el estatus de los vehículos en el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo, todas las unidades resultaron con reporte de robo vigente.