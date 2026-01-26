Caen dos individuos por extorsión a comerciantes

CIUDAD VALLES.- En el marco de la estrategia Federal y Estatal en el combate a la extorsión, la Guardia Civil Estatal logró la detención de dos dos objetivos criminales que forman parte de un presunto grupo delincuencial que se dedicaban a extorsionar a comerciantes en la región Huasteca.

Se trata de Adán N. de 39 años de edad y Sadoth N. de 43 años de edad, ambos originarios de Ciudad Valles, a quienes se les aseguró dinero en efectivo y dosis de droga conocida como cocaína.

Los detenidos presumieron pertenecer presuntamente a un grupo criminal y que forman parte de la red de vínculos de extorsionadores de comerciantes principalmente en Ciudad Valles, según informó la GCE.

La importante acción operativa ocurrió en la calle de Negrete, entre Porfirio Díaz y Fco. I. Madero, Zona Centro de Ciudad Valles y a los sujetos se les aseguraron nueve billetes de 500 pesos, 5 billetes de 200, 3 billetes de 100 pesos 4 billetes de 20 pesos, al parecer producto de extorsiones.

También traían dos bolsas en cuyo interior había polvo blanco con las características físicas similares a las de la droga conocida como cocaína, así como una mochila tipo mariconera cruzada color café.

Ambos quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado para lo que se considere pertinente.

Se invita a la población a colaborar con las autoridades, haciendo uso responsable de las líneas de emergencia 911 y 089 para denuncia anónima en caso de ser víctima a o testigo de algún hecho ilícito.