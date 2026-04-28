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Caen dos por balear y atropellar a su víctima en Villa de Reyes

José "N" y Aurelio "N" fueron asegurados por la PDI en cumplimiento de un mandamiento judicial

Por Redacción

Abril 28, 2026 04:08 p.m.
A
Foto: FGE

Foto: FGE

Resultado de labores operativas, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) logró la aprehensión de José "N" y Aurelio "N", por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, suscitado en el municipio de Villa de Reyes.

Los hechos ocurrieron el 16 de agosto de 2020, en parcelas de cultivo ubicadas en la localidad de Alberto Carrero Torres, donde la víctima fue agredida en un primer momento con disparos de arma de fuego y posteriormente atropellada con un vehículo automotor, causándole lesiones que derivaron en su fallecimiento.

Agentes Fiscales integraron la carpeta de investigación y obtuvieron la orden de aprehensión correspondiente; posteriormente, elementos de la Policía de Investigación (PDI) cumplimentaron dicho mandamiento sobre la carretera San Luis–Villa de Reyes, a la altura de la comunidad de Saucillo, en el municipio referido.

Los imputados fueron puestos a disposición del Juez de Control, quien definirá su situación jurídica conforme a derecho.

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