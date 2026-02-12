Caen en Cd. Valles y Villa de Arriaga 5 presuntos "narcos"

Con una estrategia sólida en materia de seguridad y prevención, nuestros oficiales de la Guardia Civil Estatal, continúan reforzando la tranquilidad de las y los potosinos.

Es por ello que, por medio de operativos de inteligencia, se continúa con los resultados positivos. Derivado de estas acciones, la corporación estatal informó de la detención de importantes objetivos criminales tanto en la región Huasteca como en la zona conurbada de la entidad potosina.

El primer hecho tuvo lugar en el municipio de Ciudad Valles, donde efectivos de la GCE detuvieron a Juan "N" de 21 años, Leonardo "N" de 26 años y a Jashiel "N" de 27 años, luego de asegurarles 48 dosis de "cristal", 10 bolsas con marihuana, cinco de cocaína, 14 objetos "ponchallantas" y una motocicleta en la que se desplazaban.

De igual manera, mediante la Base de Operaciones Mixta Interinstitucional (BOMI), en la zona centro del municipio de Villa de Arriaga, se detuvo a Irving "N" de 20 años y a Juan "N" de 19 años, luego de asegurarles 40 dosis de metanfetaminas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Avanzamos a un Potosí sin límites, donde su población puede sentirse segura y libre de realizar sus actividades con tranquilidad.