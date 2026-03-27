Caen ladrones en flagrancia, en dos hechos

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a una mujer y a un hombre por presunto robo, Los arrestos se realizaron en las colonias Cruz Colorada y Primero de Mayo, al atender reportes ciudadanos.

En el primer caso, agentes femeninas se presentaron en la tienda Bodega Aurrerá de la carretera a Rioverde y el Anillo Periférico Oriente, a la altura de la colonia Cruz Colorada, donde personal del establecimiento señaló a una mujer de intentar llevarse artículos de juguetería sin pagar.

Las policías se acercaron con la reportada, y después de entrevistarla se identificó como María "N" de 54 años, a quien le encontraron la mercancía mencionada en la denuncia, pidiendo la parte afectada proceder legalmente en su contra.

Por otro lado, en recorridos sobre la calle Camino Viejo a San Pedro, en la colonia Primero de Mayo, oficiales municipales notaron que un individuo lijaba las autopartes donde se ubican los números de identificación y de serie de una motocicleta.

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El sujeto intentó escapar cuando notó la presencia de la autoridad, por lo que le dieron alcance a quien dijo llamarse Héctor "N" de 25 años quien no pudo comprobar que era de su propiedad, al mismo tiempo se inspeccionó la moto que mostraba huellas de desvalijamiento.

A los dos les informaron que serían detenidos por presunto robo, y posteriormente se pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde seguirá el proceso correspondiente por el delito de robo y lo que resulten.