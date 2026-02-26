logo pulso
En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

Caen presuntos narcomenudistas que operaban en San Martín

Se trata de un menor de 17 años y un adulto que fueron arrestados con marihuana y droga sintética

Por Redacción

Febrero 26, 2026 12:56 p.m.
Caen presuntos narcomenudistas que operaban en San Martín

SAN MARTÍN.- Un adolescente y un adulto fueron detenidos en un operativo de la Guardia Civil Estatal en el municipio de San Martín, debido a que traían sustancias prohibidas.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó este jueves que los detenidos son un menor de 17 años de edad y un hombre identificado como Prisciliano "N", de 28 años.

Ambos viajaban en una camioneta Chevrolet gris cuando fueron interceptados por oficiales de la Guardia Civil Estatal, dentro del operativo Huasteca Segura.

Al efectuarles una inspección de seguridad, les encontraron 70 bolsas con hierba verde y seca con características de la marihuana, así como 76 dosis de una sustancia granulada similar a la droga sintética conocida como "cristal".

Por ese motivo, les leyeron sus derechos y fueron llevados ante la Fiscalía General del Estado por hechos con apariencia de delito contra la salud.

