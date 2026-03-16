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Seguridad

Caen tres con autos robados

Tres detenidos en operativos.

Por Redacción

Marzo 16, 2026 02:36 p.m.
A
Recuperan autos con reporte de robo.

Recuperan autos con reporte de robo.

Elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) recuperaron seis vehículos con reporte de robo vigente, aseguraron dos unidades presuntamente vinculadas con hechos ilícitos y detuvieron a tres personas por su presunta responsabilidad en la posesión de vehículos robados.

De acuerdo con información oficial, las acciones derivan de dispositivos de seguridad desplegados en las cuatro regiones del estado, como parte de las labores permanentes de vigilancia y prevención del delito.

Las autoridades señalaron que las unidades fueron detectadas a través de los Puestos de Atención Ciudadana (PAC), operativos interinstitucionales y patrullajes de la División Caminos, que mantienen presencia en distintas zonas de la entidad.

Las tres personas detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad correspondiente, mientras que los vehículos recuperados quedaron bajo resguardo para las diligencias legales.

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La corporación estatal indicó que continuará con operativos y acciones coordinadas para atender delitos relacionados con el robo de vehículos en el estado.

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