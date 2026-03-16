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Raudo automóvil se vuelca en Col. Azteca

Por Redacción

Marzo 16, 2026 03:00 a.m.
A
Raudo automóvil se vuelca en Col. Azteca

Un automóvil que circulaba a alta velocidad por la colonia Azteca, sufrió aparatosa volcadura sobre la calle Tláloc en donde por suerte no hubo personas lesionadas aunque los daños materiales fueron considerables.

Según los hechos, ocurridos cerca de las 17:00 horas de este domingo, el automóvil Seat Ibiza circulaba por la calle de Tláloc procedente de la carretera a México y el conductor había tomado esa arteria para llegar hacia el Anillo Periférico Oriente.

No obstante, a la altura de la calle Tlatelolco el conductor perdió el control a la izquierda y así chocó contra la guarnición de concreto para terminar volcado con las llantas hacia arriba.

Por suerte el conductor no presentó lesiones que ameritaran traslado al hospital y al sitio acudieron elementos de la Guardia Civil de Villa de Pozos, quienes abanderaron la zona para evitar más accidentes.

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Finalmente el auto fue retirado con una grúa y por suerte el caso no pasó a mayores ya que no hubo heridos ni daños a terceros.

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