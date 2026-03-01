logo pulso
¡BUEN AMBIENTE ENTRE AMIGOS!

¡BUEN AMBIENTE ENTRE AMIGOS!

Caen tres en operativo en Villa de Reyes

SSPC reporta aseguramiento de armas y droga.

Por Redacción

Marzo 01, 2026 09:33 p.m.
A
Caen tres en operativo en Villa de Reyes

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí informó sobre la detención de tres personas señaladas como presuntos generadores de violencia en el municipio de Villa de Reyes.

De acuerdo con el reporte oficial, la acción fue resultado de labores de inteligencia realizadas por la Guardia Civil Estatal de San Luis Potosí. Durante el operativo, los ahora detenidos habrían realizado disparos contra los elementos estatales.

La corporación señaló que, conforme a los protocolos de actuación, se logró el aseguramiento de los tres individuos sin que se registraran personas lesionadas ni pérdidas humanas.

Evidencias y seguimiento legal

En el sitio se aseguraron armas de fuego, cartuchos útiles, diversas dosis de droga y un vehículo que presentaba irregularidades.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, instancia que continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica en las próximas horas.

