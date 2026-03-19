Camión urbano colisiona contra dos vehículos
Sólo daños en choque de camión urbano con dos vehículos en la colonia San Juan de Guadalupe.
El reporte antes de las 15:00 horas, donde el conductor de un camión urbano circulaba sobre la lateral de Salvador Nava con dirección a la Zona Universitaria, al llegar a la callle de Leon Garcia, choca por alcance con un vehículo Nissan Versa de color azul, proyectándolo contra un taxi que circulaba sobre la calle Leon García para incorporarse a Salvador Nava.
Sólo hubo daños, peritos de la SSPC municipal tomando conocimiento.
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