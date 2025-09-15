logo pulso
Seguridad

Camioneta se acaba al estrellarse contra puente

Protección Civil Muncipal tuvo que auxiliarse con una lancha

Por Redacción

Septiembre 15, 2025 03:00 a.m.
A
Camioneta se acaba al estrellarse contra puente

TAMASOPO.- El conductor de una camioneta chocó contra el barandal del puente El Oro, en la delegación de Agua Buena, y posteriormente se dio a la fuga a pie.

El percance ocurrió la mañana de este domingo, sobre la carretera Tamasopo-Agua Buena, cerca de la entrada al CBTA 141.

Al lugar acudieron oficiales de Seguridad Pública Municipal y de la Guardia Civil Estatal, quienes encontraron abandonada una camioneta Ford Escape color negro, con el frente destrozado.

El accidente fue reportado al Sistema de Emergencias 9-1-1 con la versión de que había personas heridas, por lo que también arribó una ambulancia de Protección Civil Municipal. Sin embargo, al revisar el área, no encontraron a ningún ocupante; la unidad estaba vacía.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el conductor habría perdido el control al salir de una curva y terminó impactándose contra la estructura metálica del puente. Debido a los daños, el vehículo ya no pudo ser movido.

La camioneta fue asegurada y trasladada a un corralón, quedando a disposición de la Fiscalía General del Estado.

