Captura la GCE a presuntos "narcos"
TAMAZUNCHALE.- Una pareja presuntamente dedicada al narcomenudeo fue capturada en un operativo de la Guardia Civil Estatal en Tamazunchale.
Silverio „N", de 50 años de edad, y Ana „N", de 39 años, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado por el hecho con apariencia de delito contra la salud.
Se les detuvo en el barrio de San Rafael, dentro del operativo "Huasteca Segura", según lo informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
La pareja intentó evadir a los oficiales; sin embargo, fue interceptada y posteriormente se les efectuó una inspección de seguridad.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Fue así como descubrieron que traían 69 bolsas con hierba verde y seca con características de la marihuana, así como 60 dosis de un material granulado y cristalino similar al estupefaciente conocido como "cristal", además de una báscula y mil 500 pesos.
Por esa razón, ambas personas fueron detenidas, y será en las próximas horas cuando la Fiscalía determine su situación legal.
no te pierdas estas noticias
Aparatoso choque cerca de la FENAPO
Redacción
Una persona fue trasladada para atención médica tras el choque en la intersección vial.
Capturan a presuntos narcomenudistas en Tamazunchale
Redacción
Los hechos, en el barrio San Rafael como parte del operativo Huasteca Segura
Van a proceso, policías involucrados en doble homicidio en Matehuala
Rubén Pacheco
Los tres agentes de la GCE se mantendrán en prisión preventiva justificada