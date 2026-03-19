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Captura la GCE a presuntos "narcos"

Por Redacción

Marzo 19, 2026 03:00 a.m.
A
Captura la GCE a presuntos "narcos"

TAMAZUNCHALE.- Una pareja presuntamente dedicada al narcomenudeo fue capturada en un operativo de la Guardia Civil Estatal en Tamazunchale.

Silverio „N", de 50 años de edad, y Ana „N", de 39 años, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado por el hecho con apariencia de delito contra la salud.

Se les detuvo en el barrio de San Rafael, dentro del operativo "Huasteca Segura", según lo informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

La pareja intentó evadir a los oficiales; sin embargo, fue interceptada y posteriormente se les efectuó una inspección de seguridad.

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Fue así como descubrieron que traían 69 bolsas con hierba verde y seca con características de la marihuana, así como 60 dosis de un material granulado y cristalino similar al estupefaciente conocido como "cristal", además de una báscula y mil 500 pesos.

Por esa razón, ambas personas fueron detenidas, y será en las próximas horas cuando la Fiscalía determine su situación legal.

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