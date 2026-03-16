Capturan a 2 pistoleros en operativos policiales

Dos sujetos que cargaban armas de fuego y cartuchos útiles, fueron detenidos por elementos de la Guardia Civil Estatal en distintos casos, uno en la Zona Huasteca y otro en el Altiplano, siendo remitidos ante las autoridades correspondientes.

En el primer caso, fue sobre la carretera Ciudad Valles–Tampico donde los agentes estatales detectaron una camioneta color blanco que era conducida en forma sospechosa, por lo que le marcaron el alto al conductor pero éste en lugar de detenerse aumentó la velocidad tratando se fugarse.

De esta forma los agentes policiales se lanzaron en su persecución pero el sujeto disparó en su contra, por lo que ellos repelieron la agresión y finalmente pudieron darle alcance y detenerlo sin que se registraran lesionados.

El individuo dijo llamarse Miguel Ángel "N" de 46 años de edad, el cual andaba armado con una pistola calibre .45 milímetros y se determinó la camioneta en que se desplazaba cuenta con reporte de robo.

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En otro hecho, como parte de los operativos interinstitucionales realizados con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, autoridades estatales detuvieron a Iván "N", de 44 años de edad, en el municipio de Matehuala, a quien se le aseguró un arma de fuego corta calibre 9 milímetros, un cargador, 10 cartuchos útiles.

En este caso el sujeto andaba a bordo de una camioneta GMC tipo pick up una camioneta con placas del estado de Nuevo León, la cual le fue asegurada junto con el arma.

A los dos individuos se les remitió ante el Ministerio Público con todo y las unidades en que se desplazaban, así como las pistolas, para que se les defina su situación legal.

Con estas acciones, la Guardia Civil Estatal reafirma su compromiso de fortalecer las labores de prevención, vigilancia y coordinación institucional para preservar la paz social en las cuatro regiones del estado.