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Capturan a 2 presuntos objetivos prioritarios

Por Redacción

Noviembre 01, 2026 03:00 a.m.
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Capturan a 2 presuntos objetivos prioritarios
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      En los municipios de Matehuala y Ciudad Fernández, elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron a dos presuntos delincuentes, considerados objetivos prioritarios por su presunta relación con actividades delictivas y generadores de violencia.

      En un recorrido de seguridad realizado en Matehuala, los elementos de la GCE lograron la detención de Héctor "N", de 40 años de edad, a quien se le aseguraron unas doce bolsitas de marihuana, quince objetos conocidos como "ponchallantas" y el vehículo en que andaba al momento de ser detectado.

      De acuerdo con información de inteligencia, el detenido estaría señalado por su probable participación en actividades de extorsión, cobro de piso y distribución de droga, al parecer trabaja para un grupo delictivo.

      En otro operativo, realizado en el municipio de Ciudad Fernández, fue detenido Ricardo "N" de 42 años de edad, originario del Estado de México, el cual cuenta con antecedentes registrales.

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      En una revisión que se le realizó, se le aseguraron 320 cigarrillos de marihuana y fue identificado como objetivo prioritario por su probable participación en la venta y distribución de sustancias prohibidas.

      Con estos resultados, la Guardia Civil Estatal mantiene presencia operativa en las cuatro regiones de San Luis Potosí y contribuye en el combate a las actividades delictivas como la extorsión y narcomenudeo.

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