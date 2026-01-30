Capturan a 2 presuntos vendedores de droga

En operativos, oficiales de la Guardia Civil Estatal detuvieron a dos presuntos objetivos criminales, en distintos casos, dedicado a posibles actividades detuvieron venta y distribución de enervantes, uno en esta capital y otro en el muncipio de Cárdenas.

Uno de los hechos ocurrió en el fraccionamiento de El Aguaje, en la capital potosina, en donde fue detenido José "N" de 53 años, luego de asegurarle 25 bolsas con marihuana.

El sujeto fue detectado cuando se desplazaba a bordo de un automóvil Jetta modelo 2019, el cual lo hacía en forma sospechosa y los agentes policiales le marcaron el alto.

En la revisión le encontraron las bolsas con el enervante, por lo que se procedió a su inmediata detención.

Asimismo, en el municipio de de Cárdenas, se detuvo a Juan "N" de 21 años, el cual fue sosprendido con 24 dosis de "cristal", tres bolsas con marihuana y una de cocaína.

En investigaciones iniciales, se estableció que los dos sujetos son considerados objetivos criminales dedicados al narcotráfico, siendo remitidos ante el Ministerio Público en donde se les habrá de definir su situación legal por los delitos que les resulten.