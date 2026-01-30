logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GRAN DIVERSIÓN Y ALEGRÍA!

Fotogalería

¡GRAN DIVERSIÓN Y ALEGRÍA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Capturan a 2 presuntos vendedores de droga

Se les considera objetivos criminales y ya se encuentran tras las rejas

Por Redacción

Enero 30, 2026 03:00 a.m.
A
Capturan a 2 presuntos vendedores de droga

En operativos, oficiales de la Guardia Civil Estatal detuvieron a dos presuntos objetivos criminales, en distintos casos, dedicado a posibles actividades detuvieron venta y distribución de enervantes, uno en esta capital y otro en el muncipio de Cárdenas.

Uno de los hechos ocurrió en el fraccionamiento de El Aguaje, en la capital potosina, en donde fue detenido José "N" de 53 años, luego de asegurarle 25 bolsas con marihuana.

El sujeto fue detectado cuando se desplazaba a bordo de un automóvil Jetta modelo 2019, el cual lo hacía en forma sospechosa y los agentes policiales le marcaron el alto.

En la revisión le encontraron las bolsas con el enervante, por lo que se procedió a su inmediata detención.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Asimismo, en el municipio de de Cárdenas, se detuvo a Juan "N" de 21 años, el cual fue sosprendido con 24 dosis de "cristal", tres bolsas con marihuana y una de cocaína.

En investigaciones iniciales, se estableció que los dos sujetos son considerados objetivos criminales dedicados al narcotráfico, siendo remitidos ante el Ministerio Público en donde se les habrá de definir su situación legal por los delitos que les resulten.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Solo daños en choque de camión urbano y carro deportivo
Solo daños en choque de camión urbano y carro deportivo

Solo daños en choque de camión urbano y carro deportivo

SLP

Pulso Online

Un choque entre un automóvil deportivo y un camión urbano en la colonia Burócrata del Estado deja daños materiales

Denuncian opacidad tras detención por ataque a la GCE
Denuncian opacidad tras detención por ataque a la GCE

Denuncian opacidad tras detención por ataque a la GCE

SLP

Pulso Online

Esposa de detenido niega participación de su esposo en emboscada a la GCE y denuncia irregularidades en su detención.

A la cárcel, una mujer que baleó una casa en Fovissste
A la cárcel, una mujer que baleó una casa en Fovissste

A la cárcel, una mujer que baleó una casa en Fovissste

SLP

Redacción

Amenazaba a vecinos con un revólver en la avenida Tetela

Caen dos más tras el ataque a la GCE en San Ciro
Caen dos más tras el ataque a la GCE en San Ciro

Caen dos más tras el ataque a la GCE en San Ciro

SLP

PULSO

Ya son cuatro los detenidos en un operativo coordinado en la zona media