Capturan a 4 por robo y portar armas prohibidas

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez lograron la captura de dos objetivos prioritarios y dos hombres más por presunto robo y portación de arma prohibida. El hecho ocurrió en la colonia San Felipe, en recorridos de prevención desplegados para dar garantía de paz social en la demarcación.

Agentes municipales transitaban sobre avenida Soledad, en la colonia mencionada, cuando un ciudadano se acercó y les indicó que cuatro individuos a bordo de un vehículo lo amenazaron e intentaron despojarlo de sus pertenencias.

Oficiales municipales desplegaron un dispositivo de búsqueda en la zona y, sobre la calle San Antonio, en la misma colonia, tuvieron contacto visual con un auto que cumplía con la descripción que se brindó en el reporte, por lo que se acercaron a entrevistar a los tripulantes, mismos que se identificaron como Kaleb "N" de 22 años, Joel "N" de 35 años, Víctor "N" de 29 años y Pedro "N" de 31, encontrándoles un total de dos objetos punzocortantes similares a un machete y una navaja, así como dos artículos con las características de armas de fuego.

Al mismo tiempo, la parte afectada se acercó y los identificó plenamente, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra. Siguiendo con el debido protocolo de actuación, se consultó su estatus legal en Plataforma México, cuyo resultado reveló que Kaleb "N" y Joel "N" son reconocidos como objetivos prioritarios, con 2 y 5 detenciones previas respectivamente, además de que ambos tienen antecedentes penales.

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A todos les informaron que serían detenidos por presunto robo y portación de arma prohibida, y posteriormente se pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), donde seguirán con el debido proceso.