Capturan a 7 maleantes con droga y armas

Siete presuntos delincuentes dedicados al narcomenudeo y robo de vehículo, fueron capturados por elementos de la Guardia Civil Estatal en distintas zonas de la entidad, esto en labores permanentes de inteligencia, vigilancia y prevención del delito.

Algunos de los detenidos son considerados como objetivos prioritarios vinculados a actividades delictivas y se les aseguraron estupefacientes, armamento y vehículos.

En el municipio de Matehuala, la GCE detuvo a Diego "N", de 26 años, originario de Tamaulipas, quien, de acuerdo con labores de inteligencia, se le vincula con hechos de alto impacto en la región, a quien se le aseguraron 39 dosis de marihuana y una camioneta.

En esa misma región, en un diferente hecho, fueron detenidos Antonio "N", de 50 años; Raymundo "N", de 32 años y un adolescente de 16 años, a quienes se les aseguró un arma de fuego corta con cargador.

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Por otra parte, en la capital potosina, en la colonia Morales, se detuvo a Juan "N", de 32 años, y Marcela "N", de 30 años, presuntamente relacionados con el narcomenudeo, a quienes se les aseguraron once bolsitas de marihuana.

Finalmente, en la colonia Jardines del Sur, fue detenido Francisco "N", de 27 años, a quien se le relaciona como presunto integrante de una banda dedicada al robo de vehículos, asegurándole una motocicleta color azul con negro en la que se desplazaba.

A todos los detenidos se les puso a disposición de las autoridades correspondientes a fin de que se les defina su situación legal.