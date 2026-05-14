Capturan a agresor sexual de una niña

TAMAZUNCHALE.- Un hombre que habría ultrajado a una niña de 10 años de edad, fue detenido y llevado ante un juez, en el municipio de Tamazunchale.

Se trata de Luis Armando "N", quien fue detenido en la colonia Zacatipan, pues agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General del Estado (FGE) ejecutaron una orden de aprehensión, tras ser señalado por su probable intervención en el delito de violación específica doblemente agravada.

La dependencia detalló que el imputado fue denunciado ante la institución procuradora de justicia estatal por hechos ocurridos en mayo del presente año, al interior de un domicilio en la localidad de Ixtla Santiago, Tamazunchale, donde habría agredido sexualmente a la infante, de identidad reservada.

Agentes del Ministerio Público de la Delegación Sexta integraron la carpeta de investigación correspondiente y, una vez judicializada, se obtuvo la orden de aprehensión emitida por la autoridad judicial, permitiendo que los elementos de la PDI iniciaran la búsqueda del señalado, quien fue localizado y detenido conforme a los protocolos establecidos.

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Al momento de su aprehensión, Luis Armando "N" fue informado sobre el ordenamiento en su contra y sus derechos, quedando a disposición de la autoridad judicial que lo requiere, internado en el Centro Estatal de Reinserción Social de Tamazunchale, donde deberá responder por los hechos que se le imputan.