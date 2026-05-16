Capturan a cuatro criminales en Rioverde

En Rioverde, fueron detenidas cuatro personas presuntamente vinculadas a un grupo criminal por la Guardia Civil Estatal, derivado de acciones de inteligencia desplegadas en la región Media. Además se aseguró un cargamento importante de droga.

Los detenidos fueron identificados como Filiberto "N" de 28 años, José "N" de 33 años, Yasmany "N" de 38 años y Emmanuel "N" de 31 años, a quienes se les aseguraron diversas bolsas con marihuana, dosis de cristal y un vehículo.

La intervención policial se realizó durante recorridos preventivos en la demarcación y los detenidos, así como la droga y la unidad asegurada, fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado informó que impulsa operativos y labores de inteligencia en las cuatro regiones para fortalecer la seguridad y preservar la tranquilidad de las familias potosinas.

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