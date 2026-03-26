Capturan a cuatro maleantes en operativo "Factorías"

Tres presuntos asaltantes de tráilers fueron capturados por agentes de la Guardia Civil Estatal cuando pretendían apoderarse de un vehículo en la Zona Industrial; en otro hecho se logró la captura de un presunto narcomenudista que fue sorprendido en el municipio de Villa de Reyes.

En un primer hecho, durante recorridos del operativo permanente denominado "Factorías", los agentes transitaban por la carretera a México y en la Zona Industrial detectaron a varios individuos intentando abordar un tráiler, los cuales al notar la presencia policial, intentaron evadir a las autoridades.

Ante esto los policías se lanzaron en su persecución y de esta forma pudieron darles alcance logrando su captura; los individuos se identificaron como José Alonso "N" de 28 años de edad, Ángel Bernardo "N", de 32 años y Jonathan "N", de 32 años, quienes cuentan con antecedentes penales y andaban a bordo de un automóvil que les fue asegurado.

Por otra parte, en el municipio de Villa de Arriaga, durante recorridos de seguridad en la zona centro, la GCE detuvo a un hombre de 31 años de edad, a quien se le aseguraron 53 dosis de una sustancia con características de "cristal" que presuntamente andaba vendiendo en la zona y se desplazaba a bordo de una bicicleta.

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Una vez que les leyeron sus derechos, los cuatro presuntos maleantes fueron puestos a disposición de la autoridad competente, en donde se les definirá su situación legal.