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Capturan a distribuidor de droga en Centro de Abastos

Con este ya son seis los "narcos" que atrapan con sustancias ilícitas en la zona

Por Redacción

Abril 19, 2026 03:00 a.m.
A
Capturan a distribuidor de droga en Centro de Abastos

En patrullajes focalizados y de la vigilancia estratégica implementada en la Central de Abastos, oficiales de Guardia Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, lograron la detención de un presunto distribuidor de droga que portaba más de 30 dosis de sustancia ilícita, siendo puesto a disposición de la autoridad ministerial.

Los hechos se registraron sobre la calle Legumbres, donde agentes adscritos a la Unidad Mixta de Intervención y Reacción detectaron a un hombre incurriendo en una falta al Bando de Policía y Gobierno.

Al intervenir para realizar una inspección preventiva de seguridad, localizaron que el infractor portaba en una mochila 32 dosis de la droga conocida como cristal.

Ante el probable hecho constitutivo del delito de narcomenudeo, los oficiales procedieron con la detención de Rigoberto "N" de 45 años, quien además trabaja en una bodega del área; ante esto fue trasladado para su certificación médica al Centro de Internamiento Municipal, donde también se realizó el embalaje de la droga arrojando un peso aproximado de 38 gramos.

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Con esta acción, la Policía de la Capital suma seis aseguramientos relevantes relacionados con narcomenudeo en la Central de Abastos.

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