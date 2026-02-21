Capturan a "halcón" con droga y ponchallantas

TAMASOPO. -Un presunto informante de una célula delictiva, fue detenido en un operativo de la Guardia Civil Estatal realizado en Tamasopo en donde también aseguraron cámaras de videovigilancia presuntamente usadas por delincuentes.

El detenido se llama Ezequiel "N" de 28 años de edad, y fue presentado antes al Fiscalía General del Estado por su probable responsabilidad en los delitos de portación de armas prohibidas, obstrucción de la seguridad pública y posesión de droga.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que le marcaron el alto para efectuarle una inspección de seguridad, y le encontraron artefactos metálicos conocidos como "ponchallantas", utilizados para entorpecer el desplazamiento de las unidades policiales, dos bolsas con hierba verde y seca con las características propias de la marihuana, además de un teléfono celular.

Ezequiel habría admitido ante los oficiales, que se dedicaba a labores de vigilancia para el grupo generador de incidencia negativa.

Por otro lado, elementos de la misma corporación aseguraron dos cámaras de videovigilancia presuntamente operadas para monitorear y reportar los movimientos de las corporaciones policiales.

El detenido y los objetos asegurados, así como el equipo de videovigilancia, fueron puestos a disposición de la autoridad competente, quien determinará su situación legal conforme a derecho.