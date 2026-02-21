logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Ovacionan noche sinfónica en honor a José Alfredo Jiménez en el Teatro de la Paz

Fotogalería

Ovacionan noche sinfónica en honor a José Alfredo Jiménez en el Teatro de la Paz

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Capturan a "halcón" con droga y ponchallantas

Por Redacción

Febrero 21, 2026 03:00 a.m.
A
Capturan a "halcón" con droga y ponchallantas

TAMASOPO. -Un presunto informante de una célula delictiva, fue detenido en un operativo de la Guardia Civil Estatal realizado en Tamasopo en donde también aseguraron cámaras de videovigilancia presuntamente usadas por delincuentes.

El detenido se llama Ezequiel "N" de 28 años de edad, y fue presentado antes al Fiscalía General del Estado por su probable responsabilidad en los delitos de portación de armas prohibidas, obstrucción de la seguridad pública y posesión de droga.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que le marcaron el alto para efectuarle una inspección de seguridad, y le encontraron artefactos metálicos conocidos como "ponchallantas", utilizados para entorpecer el desplazamiento de las unidades policiales, dos bolsas con hierba verde y seca con las características propias de la marihuana, además de un teléfono celular.

Ezequiel habría admitido ante los oficiales, que se dedicaba a labores de vigilancia  para el grupo generador de incidencia negativa.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Por otro lado, elementos de la misma corporación aseguraron dos cámaras de videovigilancia presuntamente operadas para monitorear y reportar los movimientos de las corporaciones policiales.

El detenido y los objetos asegurados, así como el equipo de videovigilancia, fueron puestos a disposición de la autoridad competente, quien determinará su situación legal conforme a derecho.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Actualización | Peatón, grave al ser arrollado por auto en la 57
Actualización | Peatón, grave al ser arrollado por auto en la 57

Actualización | Peatón, grave al ser arrollado por auto en la 57

SLP

Redacción

Cruzaba la carretera a México cerca del puente Rutilo Torres

Con arsenal, detienen a tres elementos en activo de la GCE
Con arsenal, detienen a tres elementos en activo de la GCE

Con arsenal, detienen a tres elementos en activo de la GCE

SLP

Huasteca Hoy

Además, tres civiles también fueron puestos a disposición de la FGR

Embisten a hombre en situación de calle sobre la 57
Embisten a hombre en situación de calle sobre la 57

Embisten a hombre en situación de calle sobre la 57

SLP

Redacción

Paramédicos de la Cruz Roja lo atendieron y trasladaron para su atención médica

Detienen a presunto "halcón" con ponchallantas en la Huasteca
Detienen a presunto "halcón" con ponchallantas en la Huasteca

Detienen a presunto "halcón" con ponchallantas en la Huasteca

SLP

Redacción

La Guardia Civil aseguró 13 artefactos metálicos y equipo de vigilancia en operativo regional.