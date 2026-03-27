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Seguridad

Capturan a par de maleantes en Villa de Reyes

Dijeron ser de un grupo delictivo dedicados a la distribución de droga en la zona

Por Redacción

Marzo 27, 2026 03:00 a.m.
A
Capturan a par de maleantes en Villa de Reyes

Dos presuntos delincuentes, al parecer integrantes de un grupo delictivo, fueron capturados por elementos de la Guardia Civil Estatal que los detectaron en el municipio de Villa de Reyes, siendo remitidos ante la autoridad respectiva. Según los hechos, los agentes policiales realizaban un recorrido de seguridad por el camino que conduce a la comunidad de Bledos, en donde detectaron un automóvil de color negro que era conducido en forma sospechosa y por lo tanto les marcaron el alto a los ocupantes, quienes en un inicio pretendieron evadir a los agentes.

Los sujetos se identificaron como Rafael "N" de 33 años y a Luis "N" de 28 años, los cuales dentro del auto traían 69 dosis de una sustancia con características similares al "cristal", así como 15 artefactos conocidos como "ponchallantas", dos teléfonos celulares y una tabla de madera utilizada como medio de tortura.

Además, los presuntos manifestaron pertenecer a un grupo delictivo y presuntamente realizar actividades relacionadas con la distribución de estupefacientes en esa zona de Villa de Reyes.

Al final se les leyeron sus derechos y fueron detenidos junto con los objetos de delito, así como el carro en que circulaba, siendo remitidos ante la autoridad por delitos contra la salud, posesión de artículos prohibidos y lo que resulte.

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