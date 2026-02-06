logo pulso
Capturan a par de "narcos" en V. de Zaragoza

Les aseguraron decenas de dosis de droga en la zona centro del municipio

Por Redacción

Febrero 06, 2026 03:00 a.m.
A
Capturan a par de "narcos" en V. de Zaragoza

Durante  las acciones  preventivas efectuadas entre Guardia Civil Estatal y personal de la Defensa, dos objetivos prioritarios fueron detenidos con decenas de dosis de droga en el municipio de Villa de Zaragoza y ya están a disposición de la autoridad correspondiente.

Según los hechos, los agentes estatales y del Ejército Mexicano desplegaron un operativo en la zona centro del municipio de Villa de Zaragoza, en donde se detectaron a dos sujetos que actuaban en forma sospechosa y ante esto los interceptaron para realizarles una revisión de rutina.

Los individuos dijeron llamarse José  Carlos "N" de 31 años de edad y Pedro "N" de 50 años, a quienes en la inspección les aseguraron un total de 33 dosis de "cristal" y 25 de marihuana que traían para su supuesta venta en la zona.

Al ser investigados, se estableció que los dos sujetos cuentan con antecedentes por probables delitos contra la salud y podrán estar vinculados a la venta y distribución de droga en esta zona, además se les considera objetivos prioritarios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Con la evidencia, a los dos sujetos se les remitió ante el Ministerio Público para que se les defina su situación legal por el posible delito contra la salud y lo que le resulte.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, mediante la Base de Operaciones Mixta Interinstitucional trabaja por el bienestar social a través  de labores de inteligencia.

