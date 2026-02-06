Capturan a par de "narcos" en V. de Zaragoza
Les aseguraron decenas de dosis de droga en la zona centro del municipio
Durante las acciones preventivas efectuadas entre Guardia Civil Estatal y personal de la Defensa, dos objetivos prioritarios fueron detenidos con decenas de dosis de droga en el municipio de Villa de Zaragoza y ya están a disposición de la autoridad correspondiente.
Según los hechos, los agentes estatales y del Ejército Mexicano desplegaron un operativo en la zona centro del municipio de Villa de Zaragoza, en donde se detectaron a dos sujetos que actuaban en forma sospechosa y ante esto los interceptaron para realizarles una revisión de rutina.
Los individuos dijeron llamarse José Carlos "N" de 31 años de edad y Pedro "N" de 50 años, a quienes en la inspección les aseguraron un total de 33 dosis de "cristal" y 25 de marihuana que traían para su supuesta venta en la zona.
Al ser investigados, se estableció que los dos sujetos cuentan con antecedentes por probables delitos contra la salud y podrán estar vinculados a la venta y distribución de droga en esta zona, además se les considera objetivos prioritarios.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Con la evidencia, a los dos sujetos se les remitió ante el Ministerio Público para que se les defina su situación legal por el posible delito contra la salud y lo que le resulte.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, mediante la Base de Operaciones Mixta Interinstitucional trabaja por el bienestar social a través de labores de inteligencia.
no te pierdas estas noticias
Choque y volcadura en Valles; adulto mayor sale ileso
Huasteca Hoy
La Cruz Roja atendió el accidente vehicular en el bulevar Carretera al Ingenio
Cae sujeto tras hallazgo de su pareja en aljibe de su casa
Redacción
La SSPC detuvo a Luis Adrián "N" por el presunto feminicidio de la joven de 24 años de edad
Sorprenden a sujeto en portación de drogas y "ponchallantas"
Redacción
César "N" de 40 años fue detenido en la colonia La Diana con marihuana, metanfetamina y objetos prohibidos.