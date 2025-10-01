Capturan a pareja dedicada al robo de motocicletas

Una pareja integrante de una banda de ladrones de motocicletas fue detenida por la Guardia Civil Estatal cuando circulaban en una unidad robada en la colonia Francisco Martínez de la Vega, al sur de la capital potosina.

El arresto ocurrió en la avenida Simón Díaz, donde los agentes detectaron una motocicleta Itálika negra con naranja, modelo 2022, que coincidía con una recién reportada como robada con violencia. Tras marcarles el alto e inspeccionar el vehículo, confirmaron que tenía reporte de robo ocurrido el lunes en la colonia Jardines del Sur.

Los detenidos fueron identificados como Nancy "N", de 27 años, y José "N", de 44, quienes habrían confesado pertenecer a una banda organizada que hurtaba entre 4 y 6 motos diarias en el sector sur de la ciudad. Además, presuntamente revendían las unidades con documentación alterada, defraudando a los compradores.

Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación legal por el delito de robo.

