Cierran autopista Valles-Rayón por derrumbe de cerro

CIUDAD VALLES.- Un cerro se derrumbó y los escombros cubrieron los carriles de circulación en la autopista Valles-Rayón; no se reportaron personas heridas.

El incidente ocurrió poco antes de las 18:00 horas de este martes, en el kilómetro 50, entre la delegación de Tambaca, municipio de Tamasopo, y Ciudad Valles.

De manera milagrosa, en ese momento no transitaba ningún vehículo por el lugar, por lo que no hubo lesionados ni víctimas mortales.

Obreros de la empresa Quantum, responsable del mantenimiento de la autopista, notificaron de inmediato al personal de las casetas para informar a los usuarios y recomendar el uso de la vía alterna, que es la carretera libre Valles-Rioverde.

Quienes ingresan a la autopista en dirección de Valles a Rayón deben desviar su camino en la caseta de Tambaca, hacia el ejido Abras del Corozo - Los Cuates, para incorporarse a la carretera libre.

En tanto, quienes circulan de Rayón a Valles deben desviarse en el acceso a Tamasopo para tomar la carretera libre.