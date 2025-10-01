logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡EJEMPLO DE FORTALEZA!

Fotogalería

¡EJEMPLO DE FORTALEZA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Cierran autopista Valles-Rayón por derrumbe de cerro

Por Huasteca Hoy

Octubre 01, 2025 10:32 a.m.
A
Cierran autopista Valles-Rayón por derrumbe de cerro

CIUDAD VALLES.- Un cerro se derrumbó y los escombros cubrieron los carriles de circulación en la autopista Valles-Rayón; no se reportaron personas heridas.

El incidente ocurrió poco antes de las 18:00 horas de este martes, en el kilómetro 50, entre la delegación de Tambaca, municipio de Tamasopo, y Ciudad Valles.

De manera milagrosa, en ese momento no transitaba ningún vehículo por el lugar, por lo que no hubo lesionados ni víctimas mortales.

Obreros de la empresa Quantum, responsable del mantenimiento de la autopista, notificaron de inmediato al personal de las casetas para informar a los usuarios y recomendar el uso de la vía alterna, que es la carretera libre Valles-Rioverde.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Quienes ingresan a la autopista en dirección de Valles a Rayón deben desviar su camino en la caseta de Tambaca, hacia el ejido Abras del Corozo - Los Cuates, para incorporarse a la carretera libre.

En tanto, quienes circulan de Rayón a Valles deben desviarse en el acceso a Tamasopo para tomar la carretera libre.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cierran autopista Valles-Rayón por derrumbe de cerro
Cierran autopista Valles-Rayón por derrumbe de cerro

Cierran autopista Valles-Rayón por derrumbe de cerro

SLP

Huasteca Hoy

Falla mecánica provoca retrasos en el distribuidor Juárez
Falla mecánica provoca retrasos en el distribuidor Juárez

Falla mecánica provoca retrasos en el distribuidor Juárez

SLP

Redacción

Una grúa retiró un vehículo en el carril de avenida Universidad hacia carretera 57; se registra carga vehicular en el centro de la capital

Capturan a pareja dedicada al robo de motocicletas
Capturan a pareja dedicada al robo de motocicletas

Capturan a pareja dedicada al robo de motocicletas

SLP

Redacción

Mujer sufre lesiones tras volcar camioneta
Mujer sufre lesiones tras volcar camioneta

Mujer sufre lesiones tras volcar camioneta

SLP

Redacción

La conductora por motivos desconocidos perdió el control