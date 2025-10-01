Falla mecánica provoca retrasos en el distribuidor Juárez

La mañana de este martes, elementos de la Policía Vial de San Luis Potosí auxiliaron a un motociclista que presentó una falla mecánica en el distribuidor Juárez, sobre el carril que conecta avenida Universidad hacia la carretera 57.

Los agentes realizaron el abanderamiento correspondiente y una grúa acudió al lugar para retirar el vehículo, con el fin de agilizar el tránsito en la zona.

Al momento, las autoridades reportan carga vehicular considerable en el cuadrante centro, principalmente en las avenidas Universidad, Juárez, Constitución, Carranza y Reforma, por lo que se exhorta a los automovilistas a tomar precauciones y anticipar sus traslados.

Por otra parte, la carretera 57 mantiene un flujo constante en ambos sentidos, mientras que el cuadrante norte registra avance regular en sus principales vialidades.

