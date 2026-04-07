Capturan a presunto depredador sexual

Derivado de la atención que se brindó a un reporte, agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un objetivo prioritario por presunto acoso y amenazas, quien cuenta con antecedentes penales por abuso sexual, además de detenciones previas por distintos delitos.

El arresto se realizó en la colonia Hogares Ferrocarrileros Tercera Sección.

Los oficiales municipales realizaban un patrullaje preventivo sobre la calle Aztecas, en la colonia mencionada, cuando observaron que una mujer les hacía señas pidiendo auxilio, por lo que se acercaron para brindarle apoyo.

La fémina indicó que un individuo la estaba siguiendo y la amenazó con hacerle daño si no le hacía caso; subrayó que no era la primera vez que ocurría y pidió proceder legalmente en su contra.

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Policías soledenses se acercaron con el señalado y, después de varios minutos de diálogo, se identificó como Jaime "N" de 64 años.

Apegándose al debido protocolo de actuación, consultaron su estatus legal en Plataforma México, cuyo resultado mostró que se trataba de un objetivo prioritario, quien cuenta con antecedentes penales por delitos de índole sexual, además de detenciones previas por distintos delitos.

Al sujeto se le dio a conocer que sería detenido por presunto acoso y amenazas y después fue presentado ante la Fiscalía General del Estado donde se determinará su situación legal.