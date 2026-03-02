Capturan a presunto robacarros en Soledad

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez, detuvieron a un hombre por presunto robo de vehículo, y localizaron una motocicleta con alteraciones en el número de serie. Los hechos ocurrieron en la colonia Privadas de la Hacienda, en distintas acciones preventivas que buscan inhibir la comisión de ilícitos.

Agentes municipales transitaban sobre la Avenida Calzada de las Haciendas, en la colonia mencionada, donde notaron que un ciudadano les hacía señas para detenerse. Al acercarse, el hombre indicó que dos individuos solicitaron su servicio de transporte de plataforma, y en la vialidad en la que se encontraban lo despojaron de su vehículo.

El reportante señaló directamente a uno de los involucrados, quien intentaba darse a la fuga; oficiales municipales lograron interceptarlo, y después de entrevistarlo se identificó como Abnner "N", y al mismo tiempo consultaron el estatus legal del auto marca MG modelo 2022, de color gris, el cual contaba con reporte de robo.

Por otra parte, en patrullajes sobre la misma colonia, sobre la Avenida Calzada de las Haciendas, servidores públicos notaron una motocicleta en aparente estado de abandono y con huellas de desvalijamiento, misma que al inspeccionar y consultar su estatus en Plataforma México, demostró que el número de serie de la moto marca Italika FT110 de color negro, no coincidía y que contaba con alteraciones.

Al sujeto se le informó que sería detenido por presunto robo de vehículo, y junto con los objetos constitutivos de delito fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), donde continúan con el trámite respectivo.