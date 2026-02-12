Capturan a tres individuos tripulando vehículos robados

La población, hoy puede disfrutar de un Potosí seguro y sin límites, a través de resultados que diariamente rinden sus autoridades de seguridad y procuración de justicia.

Como parte de la estrategia enfocada en proteger el patrimonio de las y los potosinos, la Guardia Civil Estatal informo la detención de tres presuntos, luego de no poder comprobar ser dueños de las unidades en las que se desplazaban.

Los hechos se registraron en el municipio de Villa Hidalgo, donde fueron detectados Jonnny "N" de 41 años, a bordo de un vehículo Mazda, color rojo, hurtado del Estado de México. A su vez, un caso similar se detectó en esta zona, donde José "N" de 45 años, no pudo comprobar ser dueño de la camioneta Nissan que tenía reporte de robo en el Estado de México.

Por último, Julio "N" de 45 años, quedó detenido, luego de asegurarle un automóvil Hyundai color azul, con reporte de robo del estado de Jalisco.

Dichas personas quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado, para las averiguaciones correspondientes.

De esta manera, la corporación estatal trabaja en garantizar que el patrimonio de sus habitantes esté seguro, en un Potosí donde el cambio que se vive es constante y positivo.