logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Entre la inspiración, las barreras y la impunidad: ser mujer en la ciencia mexicana

Fotogalería

Entre la inspiración, las barreras y la impunidad: ser mujer en la ciencia mexicana

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Capturan a tres individuos tripulando vehículos robados

Por Redacción

Febrero 12, 2026 03:00 a.m.
A
Capturan a tres individuos tripulando vehículos robados

La población, hoy puede disfrutar de un Potosí seguro y sin límites, a través de resultados que diariamente rinden sus autoridades de seguridad y procuración de justicia.

Como parte de la estrategia enfocada en proteger el patrimonio de las y los potosinos, la Guardia Civil Estatal informo la detención de tres presuntos, luego de no poder comprobar ser dueños de las unidades en las que se desplazaban.

Los hechos se registraron en el municipio de Villa Hidalgo, donde fueron detectados Jonnny "N" de 41 años, a bordo de un vehículo Mazda, color rojo, hurtado del Estado de México. A su vez, un caso similar se detectó en esta zona, donde José "N" de 45 años, no pudo comprobar ser dueño de la camioneta Nissan que tenía reporte de robo en el Estado de México.

Por último,  Julio "N" de 45 años, quedó detenido, luego de asegurarle un automóvil Hyundai color azul, con reporte de robo del estado de Jalisco.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Dichas personas quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado, para las averiguaciones correspondientes.

De esta manera, la corporación estatal trabaja en garantizar que el patrimonio de sus habitantes esté seguro, en un Potosí donde el cambio que se vive es constante y positivo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Detienen a cinco personas con droga en Valles y Villa de Arriaga
Detienen a cinco personas con droga en Valles y Villa de Arriaga

Detienen a cinco personas con droga en Valles y Villa de Arriaga

SLP

Redacción

Guardia Civil aseguró metanfetaminas, marihuana, cocaína y objetos poncha llantas en dos operativos.

GCE atendió 56 reportes de violencia familiar en una semana
GCE atendió 56 reportes de violencia familiar en una semana

GCE atendió 56 reportes de violencia familiar en una semana

SLP

Redacción

La corporación reportó acompañamiento y resguardo a víctimas durante la segunda semana de febrero.

Notifican aprehensión a joven acusado de violación
Notifican aprehensión a joven acusado de violación

Notifican aprehensión a joven acusado de violación

SLP

PULSO

Videos | Suman 5 detenidos tras agresión a la GCE en Abastos
Videos | Suman 5 detenidos tras agresión a la GCE en Abastos

Videos | Suman 5 detenidos tras agresión a la GCE en Abastos

SLP

Redacción

La situación se registró en el marco de una reunión entre autoridades y el Patronato