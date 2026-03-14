Capturan a tres maleantes con droga y ponchallantas

Tres presuntos delincuentes, al parecer integrantes de grupos delictivos, fueron capturados por elementos de la Guardia Civil Estatal mediante operativos de seguridad realizados en las distintas zonas del Estado.

La corporación informó que, en la delegación de La Pila, se logró la detención de César Javier "N" de 22 años, y José "N", de 33 años de edad, quienes presuntamente manifestaron pertenecer a un grupo generador de violencia.

En una inspección, a los individuos les encontraron 13 dosis de "cristal" que presuntamente traían para su venta en la zona.

Por su parte, en la Huasteca potosina, en la colonia Real Campestre de Ciudad Valles, los oficiales estatales detectaron un automóvil color gris, que era conducido a velocidad inmoderada, cuyo conductor presuntamente arrojó artefactos conocidos como "ponchallantas" con la intención de dañar las llantas de la patrulla.

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Luego de una breve persecución, se logró la detención del sujeto, que fue identificado como José "N", de 23 años, a quien le aseguraron 13 objetos metálicos y se le investiga si pertenece a algún grupo delictivo.

Los tres presuntos maleantes detenidos, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado con todo y la evidencia que traían, a fin de que se les defina su situación legal por los delitos que les resulten.