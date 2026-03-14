logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICES DE CELEBRAR!

Fotogalería

¡FELICES DE CELEBRAR!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Capturan a tres maleantes con droga y ponchallantas

Dos fueron detectados en la delegación La Pila y otro más en Ciudad Valles

Por Redacción

Marzo 14, 2026 03:00 a.m.
A
Capturan a tres maleantes con droga y ponchallantas

Tres presuntos delincuentes, al parecer integrantes de grupos delictivos, fueron capturados por elementos de la Guardia Civil Estatal mediante operativos de seguridad realizados en las distintas zonas del Estado.

La corporación informó que, en la delegación de La Pila, se logró la detención de César Javier "N" de 22 años, y José "N", de 33 años de edad, quienes presuntamente manifestaron pertenecer a un grupo generador de violencia.

En una inspección, a los individuos les encontraron 13 dosis de "cristal" que presuntamente traían para su venta en la zona.

Por su parte, en la Huasteca potosina, en la colonia Real Campestre de Ciudad Valles, los oficiales estatales detectaron un automóvil color gris, que era conducido a velocidad inmoderada, cuyo conductor presuntamente arrojó artefactos conocidos como "ponchallantas" con la intención de dañar las llantas de la patrulla.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Luego de una breve persecución, se logró la detención del sujeto, que fue identificado como José "N", de 23 años, a quien le aseguraron 13 objetos metálicos y se le investiga si pertenece a algún grupo delictivo.

Los tres presuntos maleantes detenidos, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado con todo y la evidencia que traían, a fin de que se les defina su situación legal por los delitos que les resulten. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Arde azotea de Parisina en Plaza El Paseo
Arde azotea de Parisina en Plaza El Paseo

Arde azotea de Parisina en Plaza El Paseo

SLP

Redacción

Fuego activó a cuerpos de emergencia

Incendio en tarimera de la colonia Salk II moviliza a bomberos
Incendio en tarimera de la colonia Salk II moviliza a bomberos

Incendio en tarimera de la colonia Salk II moviliza a bomberos

SLP

Redacción

Bomberos controlaron el fuego; sólo hubo daños materiales.

Más de 600 elementos vigilarán juego San Luis-Pachuca
Más de 600 elementos vigilarán juego San Luis-Pachuca

Más de 600 elementos vigilarán juego San Luis-Pachuca

SLP

Redacción

Más de 600 elementos vigilarán el partido.

Refuerzan vigilancia en carreteras de SLP
Refuerzan vigilancia en carreteras de SLP

Refuerzan vigilancia en carreteras de SLP

SLP

Redacción

Refuerzan seguridad ante vacaciones.