Capturan a un narcotaxista en Escalerillas

Como parte de las acciones permanentes de prevención, vigilancia y combate a los delitos contra la salud, la Guardia Civil del Estado llevó a cabo la detención de un hombre que utilizaba un taxi para presuntamente distribuir droga en la capital potosina.

Los hechos se registraron sobre la carretera San Luis Potosí–Lagos de Moreno, en la localidad de Escalerillas, donde elementos de la fuerza operativa estatal realizaban recorridos de seguridad y detectaron un vehículo del servicio público con vidrios polarizados.

Derivado de dicha intervención, fue detenido Óscar "N" de 28 años, quien presuntamente manifestó dedicarse a la venta y traslado de estupefacientes señalando una posible vinculación con un grupo de delincuentes, asegurándole cinco bolsas que contenían hierba verde seca con características propias de la marihuana, así como 30 dosis de una sustancia granulada con características similares a la droga conocida como "cristal".

Asimismo, se aseguró un vehículo marca Nissan, modelo Sentra 2020, habilitado como taxi con viudrios polarizados y modificaciones contrarias a las normas oficiales del transporte del servicio público.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El detenido, junto con la droga y el vehículo asegurado, fue puesto a disposición de la autoridad competente para el seguimiento de las investigaciones correspondientes y el deslinde de responsabilidades conforme a la ley.

La Guardia Civil del Estado reitera su compromiso de continuar fortaleciendo las acciones de seguridad para salvaguardar la tranquilidad y el bienestar de la ciudadanía potosina.