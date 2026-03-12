Capturan en Texas a presunto feminicida de Las Flores

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) detuvieron en la frontera de Estados Unidos y México a un señalado de feminicidio en concurso real con feminicidio en grado de tentativa, indicó la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE).

La Fiscalía potosina investigó lo sucedido el 16 de junio de 2024, donde en un inmueble de la calle Margaritas, en la colonia Las Flores, dos mujeres fueron lesionadas con disparos de arma de fuego; una de las víctimas fue trasladada a un hospital y la otra perdió la vida en el lugar.

Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Feminicidios avanzaron en el caso e identificaron a un probable responsable de nombre Santiago "N", a quien le tramitaron la respectiva orden de aprehensión.

Durante las indagatorias, la FGE localizó al señalado en una ciudad del estado de Texas, en Estados Unidos, por lo que solicitaron el apoyo a las autoridades del país mencionado, quienes realizaron el proceso de deportación y, en ese lapso, la PDI efectuó el aseguramiento respectivo.

Dicho sujeto fue trasladado a la capital potosina, donde será conducido ante un Juez de control, donde Agentes Fiscales realizarán la imputación del delito de feminicidio en concurso real con feminicidio en grado de tentativa y buscarán la respectiva vinculación a proceso.