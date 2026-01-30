Carambola en puente de Coronel Romero
Hubo un lesionado y daños materiales de consideración
Ocho vehículos tomaron parte en una aparatosa carambola registrada en la avenida Salvador Nava Martínez, en donde se registro una persona lesionada y daños materiales de consideración.
El percance tuvo lugar cerca de las siete de la mañana de este jueves en la transitada arteria, en donde participaron un automóvil KIA de color blanco, un Chevrolet Chevy color verde, un Chevrolet Spark de color rojo, un Hyundai, un FIAT, otro KIA de color gris, un Ford figo y un Nissan V-drive.
Los autos se desplazaban sobre los carriles centrales en dirección a Las Lomas y fue en la cima del puente Coronel Romero, en donde los conductores no guardaron su distancia de seguridad para de esta forma impactarse entre sí por alcance para finalmente quedar obstruyendo los carriles.
Luego del hecho, paramédicos acudieron a atender a los ocupantes de las unidades y uno de ellos presentaba lesiones, por lo que tuvo que ser llevado a un hospital.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Elementos de la Policía Vial Municipal llegaron a tomar conocimiento del accidente y los autos fueron retirados hacia la lateral de la avenida a fin de permitir el libre tránsito, finalmente se esperaba que los conductores pudieran llegar a un acuerdo entre ellos para que el caso no pasara a mayores.
no te pierdas estas noticias
Solo daños en choque de camión urbano y carro deportivo
Pulso Online
Un choque entre un automóvil deportivo y un camión urbano en la colonia Burócrata del Estado deja daños materiales
Denuncian opacidad tras detención por ataque a la GCE
Pulso Online
Esposa de detenido niega participación de su esposo en emboscada a la GCE y denuncia irregularidades en su detención.
A la cárcel, una mujer que baleó una casa en Fovissste
Redacción
Amenazaba a vecinos con un revólver en la avenida Tetela