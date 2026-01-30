Carambola en puente de Coronel Romero

Ocho vehículos tomaron parte en una aparatosa carambola registrada en la avenida Salvador Nava Martínez, en donde se registro una persona lesionada y daños materiales de consideración.

El percance tuvo lugar cerca de las siete de la mañana de este jueves en la transitada arteria, en donde participaron un automóvil KIA de color blanco, un Chevrolet Chevy color verde, un Chevrolet Spark de color rojo, un Hyundai, un FIAT, otro KIA de color gris, un Ford figo y un Nissan V-drive.

Los autos se desplazaban sobre los carriles centrales en dirección a Las Lomas y fue en la cima del puente Coronel Romero, en donde los conductores no guardaron su distancia de seguridad para de esta forma impactarse entre sí por alcance para finalmente quedar obstruyendo los carriles.

Luego del hecho, paramédicos acudieron a atender a los ocupantes de las unidades y uno de ellos presentaba lesiones, por lo que tuvo que ser llevado a un hospital.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Elementos de la Policía Vial Municipal llegaron a tomar conocimiento del accidente y los autos fueron retirados hacia la lateral de la avenida a fin de permitir el libre tránsito, finalmente se esperaba que los conductores pudieran llegar a un acuerdo entre ellos para que el caso no pasara a mayores.